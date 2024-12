CALCIO, DERBY CSI PROVINCIALE OPEN A 11: CASARGO BATTE CORTENOVA 5-3

Data pubblicazione 7 Dicembre 2024

CASARGO – In Alta Valsassina si gioca il derby nel campionato CSI provinciale open a 11. Passa in vantaggio il Cortenova dopo 5 minuti del primo tempo, da segnalare poi un paio di buone occasioni per il Casargo. Pareggio di Michele Gobbi al 34′ su punizione (una deviazione mette fuori causa il portiere avversario).

Dopo 4 minuti della ripresa il Cortenova si riporta in vantaggio, ma pochi minuti più tardi pareggia la squadra dì casa ancora su punizione, sempre a opera di Michele Gobbi.

Terzo vantaggio del Casargo al 14′ del secondo tempo con Salvadori che si libera del marcatore, entra in area e con un diagonale segna. Nuovo pareggio del Casargo dopo cinque minuti a causa di un errore difensivo e primo vantaggio dei padroni di casa (4-3) a seguito di un’uscita sbagliata del portiere: sul cross, Gianola appoggia di testa in rete. Alla fine, saltano gli schemi: il portiere ospite si porta nell’area avversaria nel tentativo di pareggiare e sulla ribattuta da calcio d’angolo parte il contropiede con Said Chakhssi che chiude la partita per il definitivo 5-3.

RedSpo