HONDA DOWNHILLER SCOTT TEAM: UNA PIOGGIA DI MEDAGLIE NEL 2024

Data pubblicazione 7 Dicembre 2024

INTROBIO – Una lunghissima stagione agonistica è giunta al termine per il Team Honda DownhillHer Scott ed è il momento di tirare le somme di quella che possiamo definire la stagione più impegnativa di sempre. Il 2024 è stato premiato da una pioggia di medaglie, tra cui un titolo mondiale Master, due titoli italiani, due vittorie alla Coppa Italia e altrettanti due titoli regionali di specialità.

I grandi risultati del 2024 vanno a sommarsi agli altri titoli conquistati dalla squadra capitanata dalla manager Beatrice Greppi. Nel triennio 2022-2024 sono stati infatti conquistati ben due titoli mondiali, due titoli europei, tre titoli italiani e cinque vittorie di Coppa Italia, mettendo inoltre in primo piano per ben tre stagioni le atlete Elite in Coppa Europa.

Tutti questi risultati, frutto di un impegno smisurato accompagnato da una passione sfrenata, non ci sarebbero stati senza il supporto di Scott che con le sue Gambler, le sue Ransom e le sue Patron E-ride ha supportato questo progetto fin dai suoi albori. Grazie a questi strumenti perfetti, le Downhillher hanno potuto mostrare i muscoli, primeggiando in tutte le discipline gravity in Italia e nel mondo.

Per il Team DownhillHer e per Scott è giunto però il momento di guardare avanti, di pensare al futuro e di prendere strade differenti, credendo da entrambe le parti di aver scritto insieme un “pezzettino” della storia della bicicletta accrescendo il valore della donna in un ambiente orientato prettamente al maschile.