CANE INVESTITO: CRITICHE SOCIAL CONTRO LA DENUNCIATA E IL PADRONE

Data pubblicazione 10 Dicembre 2024

BALLABIO – Ha destato molto interesse l’articolo pubblicato l’8 dicembre da Ballabio News dal titolo: “Investe un cane e scappa sulla ‘vecchia’ strada: denunciata, si becca 400 euro di multa”. Tanti i commenti social postati dai nostri lettori.

La gente si è divisa tra la critica alla donna che non lo ha soccorso, e quella al padrone a cui è sfuggito il cane.

Patrizia commenta: “In tutto ciò il padrone del cane? Perché in teoria manco un cane dovrebbe stare in giro a zonzo in mezzo alla strada… è pericoloso…