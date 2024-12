CASARGO. DAI CONTRIBUTI DELLE DERIVAZIONI UN AIUTO PER LE BOLLETTE

Data pubblicazione 10 Dicembre 2024

CASARGO – Scadono mercoledì 18 dicembre i termini per accedere al contributo che il Comune di Casargo destina ai residenti meno abbienti.

L’amministrazione del sindaco Antonio Pasquini conferma anche per l’anno 2024 il sostegno una-tantum a parziale copertura delle spese sostenute per l’energia elettrica, bando a cui possono accedere i cittadini di Casargo che rientrano nei requisiti indicati, ovvero un indicatore Isee inferiore a 20mila euro (o inferiore a 40mila euro per famiglie con tre o più figli) oppure essere beneficiario di un tirocinio di inclusione sociale attivo e promosso dal Comune di Casargo. Necessario inoltre avere sostenuto spese per un minimo di 180 euro.

“Ciò è reso possibile – spiega il primo cittadino – grazie al contributo che Regione Lombardia distribuisce ai Comuni come ristoro dalle grandi derivazioni idroelettriche. Nostra volontà è stata quella di destinarne una quota pari a 3.118,05 euro per sostenere i cittadini in difficoltà con il pagamento delle bollette”.

> IL BANDO