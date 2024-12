BARZIO. IN CONSIGLIO LE BENEMERENZE PER GLI OLIMPIONICI, POI BILANCIO E ASSOCIAZIONI

Data pubblicazione 12 Dicembre 2024

BARZIO – Mercoledì 18 dicembre alle 18:30 avrà luogo, presso l’aula consiliare di Palazzo Manzoni, la riunione del consiglio comunale convocato in sessione ordinaria di prima convocazione.

La seduta si aprirà con il voto sulle cittadinanze benemerite agli atleti olimpionici barziesi Paola Alessandra Pozzoni e Gianfranco Polvara . Qualora i consiglieri comunali si esprimessero favorevolmente, il riconoscimento verrà attribuito in un’apposita cerimonia nei primi giorni del prossimo anno.

Il ricco consiglio, composto da ben 18 punti, tratterà altri importanti temi, quali il regolamento per i contributi alle associazioni, quello per il riconoscimento della cittadinanza a cittadini stranieri di ceppo italiano (cosiddetto iure sanguinis), l’approvazione delle aliquote Imu e Irpef e il bilancio di previsione 2025/27.

A seguire tutti i punti dell’ordine del giorno:

1) Approvazione verbali seduta precedente.

2) Attribuzione cittadinanza benemerita alla sig.ra Pozzoni Paola Alessandra

3) Attribuzione cittadinanza benemerita al sig. Polvara Gianfranco.

4) Ratifica deliberazione adottata dalla g.c. con atto n.110 del 28.11.2024 ad oggetto: “6 variazione al bilancio di previsione 2024/2026 e contestuale variazione al documento unico di programmazione 2024/2026”.

5) Approvazione regolamento per la concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici ad enti ed associazioni.

6) Approvazione regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis) ex art.1 l. 91/1992 ed art. 1 l. N.555/41912.

7) Approvazione schema di convenzione per la ripartizione spese dell’impianto di videosorveglianza intercomunale per i comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio.

8) Approvazione schema di convenzione tra la provincia di Lecco ed il comune di Barzio per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale ai sensi dell’art.1 c.88 della l. 7/4/2014 n.56.

9) Approvazione schema di convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (Sua Lecco) ai sensi e per gli effetti degli artt. 62 e 63 del d.lgs. N.36/2023.

10) Approvazione programma incarichi di collaborazione esterna all’amministrazione triennio 2025/2027.

11) L. 06/08/2008 n.133 – approvazione piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2025/2027.

12) Verifica quantità e qualità di aree o fabbricati da destinare a residenza o attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o diritto di superficie per l’anno 2025 ex art. 172 c.1 lett. B d.lgs. 267/2000.

13) Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 – elenco annuale 2025 e programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027 ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36.

14) Conferma aliquote e detrazioni imposta municipale propria (Imu) – anno 2025.

15) Conferma aliquote addizionale comunale Irpef – anno 2025.

16) Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato (Dups) periodo 2025/2027 art.170 c.1 d.lgs 267/2000.

17) Approvazione schema di bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati.

18) Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette possedute dal comune in attuazione dell’art.20 del d.lgs 19 agosto 2016 n.175 come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 n.100 – approvazione.