RAFFICA DI FURTI IN VALSASSINA: DUE TRA CREMENO E BARZIO, VOCI ANCHE SU PASTURO

Data pubblicazione 13 Novembre 2024

CREMENO/PASTURO – Due “colpi” notturni sarebbero stati messi a segno nelle ultime ore da ladri che hanno operato in abitazioni della zona dei Noccoli, a Cremeno – al confine con il territorio comunale di Barzio. Ma anche da Pasturo giungono voci di un altro assalto a un appartamento, che sarebbe andato in scena quasi contemporaneamente ai furti in Altopiano.

Per il momento vi è le certezza della segnalazione di uno dei blitz di Cremeno, sugli altri episodi è al lavoro la nostra Redazione Cronaca, che sta vagliando le informazioni giunte a VN. A Cremeno nel mirino due “seconde case”.

Recentemente, altre zone della Valsassina erano state al centro dell’attenzione dei malviventi: prima con la sparizione di due auto tra Margno e Pasturo, quindi a Cortenova dove una guardia giurata aveva sventato un maxi furto all’interno delle Officine Melesi. Tutti gli eventi criminosi sono accaduti nell’arco di meno di un mese – tra la metà di ottobre e appunto questa notte. Sull’argomento è attivo fino a domani il sondaggio settimanale di Valsassinanews.

RedCro

SUL TEMA LEGGI ANCHE: