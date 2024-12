DISCESA. MELESI IN COLORADO, ZENERE SI ALLENA IN VAL D’AOSTA

Data pubblicazione 12 Dicembre 2024

BALLABIO – In Colorado il primo allenamento ufficiale in vista della discesa femminile di Beaver Creek, in programma sabato 14 dicembre. Il miglior tempo è stato realizzato da Federica Brignone con il tempo di 1’34?13 davanti alla detentrice della Coppa del mondo Lara Gut, staccata i 39 centesimi. Terza una positiva Marta Bassino a 40 centesimi, mentre Laura Pirovano è settima a 1?19.

C’era naturalmente grande attesa per il ritorno in gara di Sofia Goggia. La bergamasca è scesa naturalmente con grande margine e senza minimamente forzare ha tagliato il traguardo dodicesima, a 1?52 dalla Brignone. Alle sue spalle altre due compagne reduci da infortuni, Nicol Delago ed Elena Curtoni, che hanno concluso rispettivamente 22sima e 26sima. Seguono Nadia Delago 28sima, Roberta Melesi 30sima, Vicky Bernardi 34sima e Sara Thaler 46sima. La seconda prova e’ prevista giovedi 12 dicembre sempre alle ore 19 italiane.

Rientrate in Italia, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Asja Zenere e la padrona di casa Giorgia Collomb sono invece in allenamento a La Thuile per preparare i prossimi eventi agonistici.