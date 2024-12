COLICO. ALL’ASTA PER BENEFICENZA LE BICICLETTE SMARRITE E MAI RECLAMATE

Data pubblicazione 13 Dicembre 2024

COLICO – Il Comando di Polizia Locale Alto Lario e il Comune di Colico, in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Polo” e l’Inner Wheel Club di Colico, annunciano l’organizzazione di un’asta pubblica di beneficenza che si terrà il prossimo mercoledì 18 dicembre alle 18.

Presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Polo”, in via Madoneta 3, verranno messi in vendita gli oggetti smarriti, rinvenuti nel territorio di Colico e mai reclamati dai legittimi proprietari, per lo più biciclette. Tutti gli oggetti in vendita sono visibili…