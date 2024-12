ANTENNA DI LIERNA. IL SENATORE MAGNI CHIEDE L’INTERVENTO DEI MINISTRI

Data pubblicazione 13 Dicembre 2024

LIERNA – Sul ripetitore 5G apparso a Lierna il senatore Tino Magni di Alleanza Verdi Sinistra chiede chiarimenti al governo presentando una interrogazione ai ministri dell’Ambiente e della Cultura.

“Su sollecitazione di numerosi cittadini liernesi – dichiara Magni – ho presentato un’interrogazione ai ministri Picheto Fratin e Giuli per far luce rispetto alle procedure seguite nel rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un ripetitore 5G nella frazione Genico del comune di Lierna. Anche la stessa sindaca di Lierna lamenta di non essere stata coinvolta in questa decisione assunta nella Conferenza dei servizi indetta dalla Comunità montana Valsassina, competente per lo Sportello unico”.