CALCIO SECONDA CATEGORIA: CORTENOVA PERDE ANCORA, 0-2 COL MANDELLO

Data pubblicazione 15 Dicembre 2024

CORTENOVA – Continua il momento nero del Cortenova, che perde in casa contro il Mandello.

L’inizio partita è timoroso, con la squadra ospite che controlla il gioco a centrocampo e Codega migliore in campo, tenendo a galla i gialloblu. Ma al 24′ del primo tempo il portiere di casa viene superato da un bel tiro da fuori area di Cantù.

Ci si aspetta la reazione del Cortenova ma la squadra di Andrea Tantardini non ha il tempo di rialzarsi che al 32′ rimane in 10 per doppio giallo a Ciresa. Eppure a un minuto dall’intervallo Terenzi, estremo difensore mandellese, si supera sul colpo testa di Diakhate, con Pirillo che sulla respinta calcia fuori.

Il secondo tempo inizia con palla gol di Locatelli che, a tu per tu con Codega, spara sulla traversa. Il Corte non si demoralizza e crea un’occasione da rete con Ripamonti: ancora Terenzi dice di no.

Al 25° minuto della ripresa la traversa di Sergio Fazzini, sette minuti più tardi l’episodio che chiude definitivamente la partita: secondo rosso per Cortenova a Codega – responsabile di un fallo fa ultimo uomo.

Al 38′ Locatelli da fuori area segna il 2-0 superando Manzoni (unica nota positiva, l’esordio in prima squadra del giovanissimo classe 2007).

RedSpo