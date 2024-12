FONDO: MARIA INVERNIZZI (SETTIMA ASSOLUTA) MIGLIORE ATLETA DEL TEAM “ALPI CENTRALI” IN ALTO ADIGE

Data pubblicazione 15 Dicembre 2024

SLINGIA VAL VENOSTA (BZ) – Per l’introbiese Maria Invernizzi ottimo settimo posto nelle gare FIS valide come seconda tappa di Coppa Italia Giovani di fondo in Val Venosta, a conclusione della dura e selettiva 10 km a Tecnica libera nel format dell’Inseguimento.

Soddisfazione per Maria (a destra in immagine di repertorio) che risulta essere anche la prima atleta targata Alpi Centrali – nonostante non abbia avuto come tante sue pari età l’occasione di potersi allenare sulla neve con continuità.

RedSpo