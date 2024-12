SPORT: IL PREMIO ‘COSTRUIAMO IL FUTURO’ ALL’ASD SPORT VALSASSINA

Data pubblicazione 15 Dicembre 2024

MERATE – Il palazzetto dello sport Aquamore di Merate è stato il cuore di una splendida celebrazione, la 22ª edizione del premio Costruiamo il Futuro Lecco-Monza e Brianza. Tra le realtà premiate, anche l’ASD Sport Valsassina di Introbio che ha ricevuto un contributo di 1.000 euro, un riconoscimento importante per il lavoro svolto quotidianamente per il nostro territorio.

“Questa donazione – dichiarano i vertici dell’associazione – rappresenta un aiuto concreto che ci permetterà di proseguire il nostro impegno nel promuovere lo sport come strumento di inclusione e crescita, con un’attenzione particolare ai più giovani e a coloro che vivono situazioni di difficoltà. La nostra intenzione è destinare quanto vinto per l’acquisto di un canestro da poter installare nel territorio del Comune di Introbio, progetto che era nato con l’amministrazione precedente e che vorremmo prendesse vita e si concludesse con la nuova amministrazione introbiese”.

La cerimonia di premiazione è stata un’occasione per celebrare il volontariato e per riflettere sull’importanza di mettersi in gioco per gli altri. Essere volontari non significa infatti solo offrire il proprio tempo, ma soprattutto costruire legami, creare opportunità e lasciare un segno positivo nella comunità.

“L’energia e il sostegno ricevuti ieri – aggiunge l’ASD valsassinese – ci spronano a fare ancora di più. Lo sport non è solo competizione, ma anche condivisione, solidarietà e inclusione: valori che cerchiamo di trasmettere ogni giorno attraverso le nostre attività. Un grazie di cuore va a tutti coloro che credono nel nostro progetto e che, insieme a noi, continuano a costruire un futuro migliore per i giovani e per l’intera comunità. Questo riconoscimento non è solo nostro, ma di tutti voi che ci sostenete e ci spingete a fare sempre meglio. La strada è ancora lunga, ma con il supporto di tutti, possiamo raggiungere traguardi ancora più ambiziosi. Il nostro viaggio continua, più forti e determinati di prima”.