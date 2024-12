CALCIO A 7: UNA SCONFITTA E UNA VITTORIA AI RIGORI PER LA ‘BALLABIO BIANCA’

Data pubblicazione 17 Dicembre 2024

BALLABIO – Buio pesto ad Abbadia Lariana per gli Open a 7 della Ballabio Bianca contro la prima in classifica. Poco da commentare per una partita che è stata a senso unico, quello dell’Abbadia, con un Ballabio rimasto negli spogliatoi, dimentico di entrare in campo e che ha concesso molto per tutta la durata del match. Si salva solo la faccia con una rete di Riccardo Pasquini.

La Ballabio Bianca si riscatta bene (ai rigori) dopo la prestazione negativa con l’Abbadia affrontando l’Aurora San Francesco, formazione lecchese quarta in graduatoria.

C’era la voglia, di mister e squadra, di riprendersi dal peggior risultato conseguito dall’inizio del campionato…