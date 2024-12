CREMENO. BORSA DI STUDIO E DIPLOMI PER MERITI SPORTIVI A TRE GIOVANI CITTADINI

Data pubblicazione 18 Dicembre 2024

CREMENO – Per gli eccellenti risultati raggiunti nell’attività sportiva, il Comune di Cremeno ha consegnato un diploma a Milena Gamba e Alessio Combi, atleti della società sportiva Asd Oltretutto 97. Il Consiglio comunale del 17 dicembre è stato anche l’occasione per congratularsi e consegnare una borsa di studio a Marica Furiosi, giovane cremenese che ha mostrato impegno e qualità raggiungendo il diploma di maturità.

Il sindaco Pierluigi Invernizzi si è detto molto orgoglioso dei suoi concittadini, complimentandosi a nome di tutti i cremenesi. “Milena e Alessio hanno mostrato impegno continuativo e determinato negli allenamenti settimanali di nuoto, ottenendo importanti risultati sportivi in competizioni a livello territoriale, regionale e nazionale, proposte da Fisdir e Special Olympics Italia. Gli atleti sono da ammirare non solo per l’impegno nell’attività sportiva ma anche nel modo di porsi nei confronti dei compagni, con simpatia, generosità e attenzione”.