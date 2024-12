DAGLI OCCHI DI CHRIS: RIFLESSI DI LUNA SU SAN GRATO

Data pubblicazione 18 Dicembre 2024

VENDROGNO – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine dal titolo “Riflessi di Luna”.

L’autore le descrive così:

Nella notte, la luna sorge,

Illuminando il paesaggio con grazia,

I suoi raggi creano danze di luce,

Sui muri, sulle pietre, sulle foglie.

Ombre e luci si rincorrono,

Riflessi lunari si riflettono,

Creando un teatro di ombre e chiaroscuri,

Che mi invitano alla contemplazione.

L’oscurità non è più un velo,

Ma un palcoscenico di luce e ombra,

Dove il sacro e il profano si incontrano,

In un delicato equilibrio.

Anima in pace, mente serena,

Ammiro lo spettacolo della notte,

Trovando conforto nell’armonia,

Che trascende il tempo e lo spazio.

Mentre osservo la notte, la luna sorge e illumina il paesaggio con grazia. I suoi raggi creano danze di luce sui muri, sulle pietre e sulle foglie, catturando la mia attenzione.

Ombre e luci si rincorrono, i riflessi lunari si riflettono, creando un teatro di ombre e chiaroscuri che mi invitano alla contemplazione. L’oscurità non è più un velo, ma un palcoscenico in cui luce e ombra si incontrano, dove il sacro e il profano si fondono in un delicato equilibrio.

Con l’anima in pace e la mente serena, ammiro lo spettacolo della notte, trovando conforto in questa armonia che trascende il tempo e lo spazio. Sono immerso in un’atmosfera di mistero e bellezza, guidato dalla danza di luce creata dalla luna.

Questa poesia mi invita a riflettere sull’equilibrio tra luce e ombra, sulla possibilità di trovare bellezza nell’incontro di opposti, e sulla connessione profonda che posso raggiungere con l’essenza stessa dell’esistenza. La luna, simbolo di mistero e femminilità, diventa il centro di questa riflessione poetica, accompagnandomi in un viaggio di scoperta di me stesso.

Foto scattata a San Grato il 16/12/2024