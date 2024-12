IL COMUNE DI CORTENOVA TASSA CITTADINI E IMPRESE: ARRIVA L’ADDIZIONALE IRPEF, SALE L’IMU FABBRICATI INDUSTRIALI

Data pubblicazione 18 Dicembre 2024

CORTENOVA – Nel consiglio comunale di Cortenova programmato per giovedì sera, oltre alla sconcertante mozione contro Valsassinanews (vedi nostro articolo) si affronteranno prevalentemente temi a sfondo finanziario – la classica seduta di fine anno col bilancio all’ordine del giorno. Ma non solo.

Assume grande rilevanza la doppia partita delle tasse, che quest’anno si preannunciano salate per cittadini e imprese. Al punto 5 “spunta” l’inedita addizionale Irpef – mai introdotta in questo Comune, la stessa che fu tra i temi al centro della campagna referendaria per la (fallita) fusione con Primaluna. E poi ancora, preannunciato l’aumento dell’aliquota IMU sui fabbricati industriali.

Se si voleva dimostrare che la fusione serviva ad evitare gabelle, eccole arrivare – le gabelle. Tutte in un colpo.

Di seguito i 12 punti in trattazione domani sera (alle 20:30):

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

2. APPROVAZIONE PROGRAMMA INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA PER L’ANNO 2025 (ART.3 COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244 – FINANZIARIA 2008)

3. VERIFICA DELLA QUALITÀ E QUANTITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE AI SENSI DELLE LEGGI N.167/62, N.865/71 E N.457/78 – ANNO 2025

4. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL’ART. 58 DELLA LEGGE 133/2008 – SMI TRIENNIO 2025/2027 – ANNUALITÀ 2025 – APPROVAZIONE

5. ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – ISTITUZIONE, DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO – ANNO 2025

6. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

7. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP SEMPLIFICATO) 20252027

8. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025 E PLURIENNALE 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI

9. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – APPROVAZIONE;

10. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 62 E 63 DEL D.LGS N. 36/2023

11. PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA DI REGIONE LOMBARDIA N. XII/2784 DEL 15.07.2024 AVENTE AD OGGETTO: “INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA ED ALLA DEFINIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DELLE PROVINCE E DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026”

12. MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BENEDETTI ANDREA SANTE CON NOTA PROT. N. 6132 DEL 26.11.2024

(leggi qui di cosa – purtroppo – si parlerà nella trattazione dell’ultimo punto all’odg).