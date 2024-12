AFFOLLATO SPETTACOLO NATALIZIO DELLA SEZIONE DANZA DELL’ASC BALLABIO

Data pubblicazione 18 Dicembre 2024

BALLABIO – Tradizionale spettacolo natalizio organizzato dalla sezione danza dell’ASC Ballabio 89 con la partecipazione di tutte le ballerine e i ballerini impegnati nei corsi in tutte le discipline come danza classica, hip hop, acrodance e moderno/contemporaneo. Il saggio è stato molto ricco con ben 25 balletti con l’esibizione di un ospite speciale Alice Casini che ha mostrato uno dei pezzi che porta in gara ai vari concorsi a cui partecipa. Dodici sono stati i balletti di danza classica in cui si sono esibite i ballerini di 4 anni fino alle diciottenni. In questa categoria ci sono anche due ragazzi Davide Badoni e Emanuel che conferma come anche i maschi si stanno appassionando alla danza classica. Nella parte moderna hanno ballato e duettato alcune ballerine che studiano a livello più avanzato tra cui le due insegnati Martina Ritano di Ballabio e Marta Snider.