SICUREZZA STRADALE. PATTUGLIE A BALLABIO E PASTURO, PIZZICATI 5 “PILOTI”

Data pubblicazione 18 Dicembre 2024

BALLABIO/PASTURO – Cinque sanzioni per sorpassi pericolosi e una cinquantina di veicoli controllati nella mattina di lavoro della Polizia Provinciale sulla SP62 della Valsassina.

Due pattuglie del nucleo stradale della Locale che fa capo alla Provincia di Lecco si sono disposte in queste ore a Ballabio e Pasturo per verificare il rispetto delle regole della strada a tutela non solo degli automobilisti, e incrementando l’impegno delle forze dell’ordine sul territorio in vista delle festività.

Oltre cinquanta le auto e i mezzi pesanti fermati per controlli di prassi, senza rilevare particolari mancanze. Mentre cinque sono i conducenti pizzicati ad effettuare sorpassi pericolosi e per tale motivo sanzionati.

RedCro

Immagine di repertorio