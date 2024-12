AL CFPA SI CHIUDE IL 2024. BILANCIO OK, NUOVI CORSI E TANTI INVESTIMENTI

Data pubblicazione 18 Dicembre 2024

CASARGO – Cena speciale al CFPA di Casargo per chiudere il 2024 e iniziare con il piede giusto il nuovo anno in avvicinamento. Al tavolo “d’onore” tanti volti noti nel territorio, a partire ovviamente dal presidente del CdA Francesco Maria Silverj, accompagnato dal direttore Alan Vaninetti e dai consiglieri Angela Fortino e Augusto Giuseppe Amanti. Tra i tanti anche Fabio Dadati e Antonio Pasquini.

Ad aprire la serata, interamente gestita dai ragazzi del primo e del quinto anno della scuola, è stato il presidente Silverij: “Nonostante l’assenza di alcuni rappresentati di Regione Lombardia, impegnati con l’approvazione del bilancio, stasera a questo tavolo sono sedute tante personalità della politica locale, per dire come noi abbiamo sempre potuto contare sulla vicinanza della Provincia e di Regione Lombardia per le nostre iniziative, che hanno saputo dare un valore aggiunto all’impegno quotidiano del CdA. La qualità della formazione è sempre stata alta; quest’anno siamo stati impegnati a mettere definitivamente in sicurezza il nostro bilancio e abbiamo gestito manifestazioni ed eventi che hanno caratterizzato il brand del CFPA. Questo è stato reso possibile anche grazie alla qualità della didattica erogata, che ha permesso ai nostri ragazzi di farsi riconoscere sul mercato. I nostri alunni, quando si misuriamo con il sistema alberghiero, sono riconosciuti per impegno e professionalità. Siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare”.

Silverij continua illustrando i punti fondamentali che hanno caratterizzato il 2024: “Innanzitutto il summit sulla celiachia, che è stato l’inizio di un percorso che ci ha portati a collaborare con l’Università di Parma per ospitare un congresso nazionale sulla glicemia a cui stiamo lavorando. Abbiamo vinto a Ristorexpo il premio assoluto per le scuole professionali che si dedicano al nostro campo. Abbiamo progettato corsi di educazione personali, con due eventi di grande risonanza: il primo è la lotta alla ludopatia, il secondo l’installazione della panchina rossa per dimostrare la nostra vicinanza alla lotta alla violenza sulle donne”.

“Scelta che ci ha particolarmente appagati e quella di aver fatto partire il quarto corso, quello di operatore agricolo in gestione allevamento e casaro e aver messo le basi per il quinto, basato sul marketing turistico – spiega il presidente -. Quest’ultima non sarà una figura che vuole avere la presunzione di copiare la figura anglosassone del concierge, ma oggi saper vendere sia la struttura in cui si lavora che il territorio è diventato un valore premiante. Abbiamo anche iniziato i lavori per là realizzazione di una centrale a biomassa, che permetterà di abbattere i costi energetici, grazie a un finanziamento regionale. Abbiamo riqualificato le camere del convitto, stiamo rifacendo tetto e altre parti comuni, rinnovato il layout dell’ingresso e attuato un importante intervento sull’impianto termoidraulico”.

Microfono anche a Fabio Dadati, imprenditore alberghiero e presidente di Lariofiere: “La scelta di fare una scuola alberghiera che coinvolga corsi di sala e cucina ma anche di casaro e marketing ha grande sbocco. Guardiamo i numeri: in provincia di Lecco questo settore ha avuto una crescita del 50%, nessun altro settore ha tenuto questo ritmo. Nei prossimi anni arriveranno tanti alberghi, soprattutto quattro e cinque stelle, tra Lecco e Como e i posti di lavoro saranno tanti. Questa è una scuola eccezionale, i vostri ragazzi sono bravissimi, spesso, dopo gli stage, si fermano da noi perché quando hai in cucina questi ragazzi sei tranquillo, non solo a lavorare, ma anche quando arriva l’ispezione sanno come comportarsi, come tenere tutto in regola e pulito”.

A chiudere la cena gli auguri di don Bruno e un grosso applauso agli alunni protagonisti della serata.