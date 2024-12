IL “BILANCIO SOCIALE 2024” DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA PREFETTURA

Data pubblicazione 19 Dicembre 2024

LECCO – Il Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, mercoledì 18 dicembre ha incontrato le istituzioni della provincia per il consueto scambio degli auguri e per presentare il “bilancio sociale” sull’attività svolta nel 2024. Pomponio ha sottolineato in particolare l’impegno profuso dalla Prefettura a favore della sicurezza, nella duplice accezione di safety e security.

Si parte dalla sicurezza. Che va dalla Protezione Civile, ai piani di emergenza esterni per le cinque industrie a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio (Fiocchi di Lecco, Collini di Civate, Butangas di Cesana Brianza, Flamma di Bulciago e Sitab di Nibionno), ai piani di emergenza e soccorso nelle gallerie ferroviarie approvati dal Gruppo di Lavoro con la collaborazione di R.F.I., al Piano per la ricerca delle persone scomparse. Gli aspetti di sicurezza riguardano anche quellastradale: sono state 297 (nel 2023, 358) le patenti sospese per guida in stato di ebbrezza alcolica e 21 (nel 2023, 27) quelle per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti.