STASERA A CORTENOVA “BATTAGLIA” SULLE NUOVE TASSE VOLUTE DAL COMUNE: L’OPPOSIZIONE PRESENTA EMENDAMENTI

CORTENOVA – Come anticipato ieri da un articolo di VN, la maggioranza in consiglio comunale a Cortenova ha messo all’ordine del giorno della seduta di questa sera (ore 20:30 in municipio) due provvedimenti in materia di fisco locale che, qualora approvati, porteranno a un aggravio delle spese in un caso per i contribuenti privati e nel secondo per gli imprenditori titolari di fabbricati industriali.

Con il punto 5 si introdurrà – ed è un fatto davvero storico per questo paese – l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), evento come detto senza precedenti per Cortenova. Al 6 invece ecco le nuove aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU) relative agli insediamenti di tipo industriale. “Mani in tasca” insomma, come si suol dire, a famiglie e imprese.

Sulla prima questione ovvero l’addizionale IRPEF, l’opposizione è determinata a dare battaglia e presenterà un emendamento che chiede una riduzione significativa delle aliquote volute dalla giunta Galperti. Non è dato sapere la base di partenza e nemmeno la richiesta di diminuzione da parte della minoranza, ma è legittimo attendersi una “botta” sui contribuenti cortenovesi se, appunto, viene auspicata dal gruppo di Giancarlo Benedetti un importante passo indietro.

Non è finita qui: anche sul bilancio (tema centrale della convocazione odierna), sarà discusso un emendamento di opposizione – mentre potrebbe esserci qualche problema anche sull’inusitata mozione finale (al punto 12) che costituendo un altro passaggio epocale, senza precedenti non solo in questo municipio, tutta 2dedicata” al nostro e vostro quotidiano on line.

Una serata che si preannuncia “calda”, della quale gli inviati di VN daranno conto domattina.

