TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, 5 MILIONI PER LO SVILUPPO NELLE AREE MONTANE

Data pubblicazione 19 Dicembre 2024

LECCO – “Approvato oggi in consiglio regionale, durante la sessione di bilancio, un emendamento alla Legge di stabilità 2025 – 2027 che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro a favore delle Agenzie del trasporto pubblico locale (TPL) anche per l’anno 2026 per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, con particolare riguardo alle aree montane, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa. Si tratta di risorse integrative rispetto agli stanziamenti assegnati annualmente alle Agenzie del TPL che mirano a garantire la continuità dei servizi di TPL con quanto previsto fino al 2025, assicurando ai cittadini un accesso costante ed efficiente ai mezzi pubblici.

Il trasporto pubblico locale è un settore chiave per la qualità della vita delle persone e con questo intervento abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza alle necessità dei territori montani, assicurando un servizio adeguato. Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento che dimostra l’attenzione di Regione Lombardia nel supportare le comunità che vivono in queste zone e per servire meglio le aree difficilmente raggiungibili. Con questo stanziamento, continua il nostro impegno per le aree montane che vogliamo rendere sempre più accessibili e attrattive per residenti e turisti” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.