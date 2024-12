FUNIVIE. NEL BILANCIO DELLA REGIONE 4 MILIONI PER LA SICUREZZA

Data pubblicazione 20 Dicembre 2024

LECCO – Approvato in consiglio regionale, durante la sessione di bilancio, un emendamento alla Legge di stabilità 2025-2027 che prevede lo stanziamento di 4.400.000 euro a favore di soggetti pubblici proprietari di impianti a fune anche per il 2027 finalizzato a garantire gli interventi necessari al mantenimento in esercizio in condizioni di sicurezza di funicolari e funivie per il servizio pubblico.

Si tratta di un sostegno finanziario che Regione Lombardia garantisce per la messa in atto di manutenzioni straordinarie, revisioni periodiche e ammodernamenti, in modo che le problematiche di carenza di risorse finanziarie da parte dei soggetti proprietari non pregiudichino la continuità di esercizio degli impianti.

Negli ultimi anni sono stati avviati diversi interventi per l’ammodernamento e la manutenzione delle funivie Moggio-Piani di Artavaggio, Barzio-Piani di Bobbio e Lecco-Piani d’Erna e l’impegno di Regione Lombardia continua per offrire un servizio sicuro ed efficiente, riconoscendo l’importanza di questi impianti.

“Lo stanziamento, determinato in base a una ricognizione delle esigenze manutentive condotta da Regione con il coinvolgimento dei soggetti proprietari e destinato interamente alla copertura degli interventi, rappresenta un passo significativo per migliorare la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture di trasporto a fune nel territorio lecchese. Le risorse stanziate rappresentano una risposta concreta alle necessità degli enti pubblici proprietari di tali infrastrutture di intervenire per risolvere le criticità legate all’usura al fine di migliorare la qualità degli impianti a fune, tutelando gli utenti che scelgono questi mezzi di trasporto, soprattutto nelle aree montane. Nel territorio lecchese, i trasporti a fune svolgono un ruolo essenziale nella mobilità sia per residenti che per turisti, facilitando l’accesso alle aree montane” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.