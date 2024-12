Data pubblicazione 20 Dicembre 2024

VALVARRONE – Incendio boschivo in corso dal pomeriggio di oggi, venerdì 20 dicembre, nel territorio di Valvarrone, località Vestreno. Notizie ancora frammentarie: sebbene non vi sarebbero feriti, il vento che ancora insiste sul territorio non facilita l’intervento delle squadre antincendio.

Aggiornamenti non appena disponibili