SOCCORSI INUTILI, DECEDUTA L’ESCURSIONISTA 58ENNE PRECIPITATA SUL RESEGONE

Data pubblicazione 23 Dicembre 2024

LECCO – Incidente montano nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23: intorno alle 14:30, per cause ancora da accertare, una donna di 58 anni è precipitata sul versante lecchese del Resegone. Il servizio regionale Areu ha segnalato una seconda donna soccorsa, una 48enne non coinvolta nella caduta che ha avuto un malore a seguito dell’evento e non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Subito allertata la Questura di Lecco, sul posto, in codice giallo, sono giunti gli uomini del Soccorso Alpino lecchese e un elicottero decollato dalla base di Villa Guardia …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS