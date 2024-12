BOTTI DI CAPODANNO E ANIMALI SPAVENTATI. I CONSIGLI DEI VETERINARI

Data pubblicazione 30 Dicembre 2024

LECCO – Consuetudine ormai consolidata a Capodanno è quella di far esplodere petardi, botti e fuochi d’artificio. Un’abitudine pericolosa per l’uomo e che provoca disagi e problemi ai nostri animali. Il Dipartimento Veterinario di ATS Brianza intende tutelare e proteggere gli animali e fornisce quindi importanti consigli ai padroni degli animali domestici per far fronte a questa spiacevole consuetudine.

E lo fa attraverso le parole dei dirigenti veterinari Antonella Fiore e Virna Cavalli: “La prima regola in assoluto è tenere il più lontano possibile i propri cani e gatti dai luoghi dove si festeggia…