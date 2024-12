MARTEDÌ ALLE 15 I FUNERALI DI AMBRA DE DIONIGI NELLA CHIESA DI PASTURO

Data pubblicazione 29 Dicembre 2024

PASTURO – Si terranno martedì 31 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pasturo i funerali di Ambra De Dionigi, la 29enne del paese del centro Valsassina uccisa da un furgone il cui conducente è fuggito senza prestare aiuto alla sfortunata giovane.

Le esequie saranno precedute domani sera. lunedì 30 dicembre alle 20, dalla recita del Rosario in suffragio della defunta.

Prevedibile un’ampia partecipazione popolare, per l’età di Ambra e in quanto quest’ultima fosse molto conosciuta nella zona e non solo.

RedCro

