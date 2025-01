L’INTERVENTO, “DIRIGERE UNA RSA, UNA MISSIONE A TUTELA DEGLI ANZIANI”

Data pubblicazione 4 Gennaio 2025

Oggi mi hanno chiesto cosa significa per me essere direttrice di una RSA. La risposta non è semplice, ma per me è chiara: non è un titolo, non è un ruolo “dietro una scrivania”.



Essere direttrice di una RSA è (anche) una missione, una scelta quotidiana di essere accanto agli anziani, di ascoltarli, comprenderli e proteggerli.



È un impegno che nasce dal cuore e dalla convinzione che ogni vita abbia un valore immenso, indipendentemente dall’età o dalla patologia.

“Proteggere” significa mettersi nei loro panni, immaginare come vivono e cosa provano, con tutta la delicatezza che vorremmo per i nostri cari.

Ogni anziano, cosciente o meno, è una persona che ha amato, sofferto, vissuto e costruito. Quando sento dire frasi come “tanto non capiscono”, mi si stringe il cuore.



Perché il rispetto non è mai condizionato dalla capacità di comprendere.

È un diritto universale.

Anzi, proprio perché l’anziano spesso non può difendersi o parlare alla pari, il nostro dovere è raddoppiare la cura, l’attenzione e l’empatia. Ogni gesto gentile, ogni sorriso, ogni parola detta con amore può fare la differenza.

Sarò sempre dalla parte degli anziani, dei fragili, di chi non può chiedere aiuto.

Combatterò ogni giorno, anche in silenzio, per garantire che la loro unicità, la loro storia e la loro dignità siano sempre rispettate.

Forse non si possono cambiare del tutto situazioni e persone, ma credo fermamente che si possa lasciare un segno, un esempio da seguire.

E continuerò, come faccio da quasi 15 anni a portare avanti questo messaggio con tutto l’amore che ho.



Perché questo è il mio, il nostro, più grande privilegio.

Veronica Bonicalzi



Direttrice Rsa Casa Sant’Antonio

Barzio