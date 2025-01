POMERIGGIO DI FUOCO PER I SOCCORSI, TRE GLI INCIDENTI IN MONTAGNA

Data pubblicazione 4 Gennaio 2025

VALSASSINA/LECCO – Triplo intervento dei soccorritori nel pomeriggio di oggi, sabato 4, per incidenti in montagna: il primo intorno alle 14:20 nei pressi di Capanna Monza, sul versante sud del Resegone, dove una sfortunata escursionista 54enne è stata investita da una scarica di pietre. Allertati i vigili del fuoco di Lecco, sul posto gli uomini del Soccorso Alpino di Lecco, che sono intervenuti per un codice giallo.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno constatato che le condizioni della donna erano meno gravi del previsto e per la 54enne non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Altro evento a Moggio, intorno alle 14:40, sopra la casera di Maesimo: una persona di cui non sono ancora note le generalità è precipitata. Sul posto il Soccorso Alpino da Barzio, un’ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia e l’elisoccorso decollato da Villa Guardia, intervenuti in codice giallo. La persona è stata soccorsa e trasportata in codice verde in ospedale al “Sant’Anna” di Como.

Sempre nel primo pomeriggio di oggi elisoccorso di Como e tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina -Valvarrone al lavoro nella zona dei Pizzi di Parlasco, con l’assistenza a una persona di 56 anni vittima di una caduta. Recuperata, è stata caricata sul mezzo aereo, diretto poi all’ospedale comasco ‘Sant’Anna’.

RedCro