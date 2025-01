Data pubblicazione 5 Gennaio 2025

ISOLACCIA (SO) – Bel fine settimana di gare in Valdidentro a Isolaccia in una zonale valevole come campionato provinciale di Sondrio di Sci nordico.

Per tutte le categorie prevista una Mass start in tecnica libera. Aurora Invernizzi vince per distacco la categoria Allieve mentre la sorella Maria giunge terza nella Giovani e Seniores – battuta comunque da due atlete della categoria superiore.

Per entrambe, un ottimo avvicinamento ai prossimi e più importanti appuntamenti.



RedSpo