LO SPETTACOLO DEI PRESEPI ALLESTITI IN ALCUNE CHIESE DELLA VALSASSINA

Data pubblicazione 5 Gennaio 2025

VALSASSINA – Ecco le immagini di alcuni presepi in alcune chiese della Valsassina. Il Pontefice ha espresso il significato del presepe in diverse occasioni, sottolineando il suo valore spirituale e simbolico.

Nella sua Lettera Apostolica Admirabile signum del 2019, Papa Francesco descrive il presepe come un “Vangelo vivo” che invita a contemplare l’umiltà di Gesù, nato in una mangiatoia.

“Il presepe rappresenta la povertà e il rifiuto che Gesù ha scelto per sé nella sua incarnazione, e ci invita a seguire Cristo sulla via dell’umiltà e della misericordia. Ogni elemento del presepe ha un significato specifico: il cielo stellato richiama la presenza di Dio nelle nostre vite, le rovine simboleggiano l’umanità decaduta che Gesù è venuto a guarire, e i poveri e i mendicanti ci ricordano che Dio si fa uomo per coloro che più sentono il bisogno del suo amore”.

Papa Bergoglio incoraggia le famiglie a mantenere viva la tradizione del presepe, considerandola un esercizio di fantasia creativa che trasmette una ricca spiritualità popolare.

Chiesa di Cremeno

A Barzio

Chiesa di Introbio

Parrocchiale di Primaluna

Chiesa di Cortenova

A Taceno

Chiesa di Margno

Il presepe a Casargo

Nella chiesa di Premana