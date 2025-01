EPIVOLLEY 2.0: VINCONO I RAGAZZI DEL BOSISIO MISTO

Data pubblicazione 5 Gennaio 2025

PRIMALUNA – Grande fermento sabato 4 gennaio nella palestra di Primaluna: il palazzetto del centro-valle ha ospitato infatti la seconda edizione dell’Epivolley, torneo di pallavolo dell’Epifania organizzato dai ragazzi dell’A.S.D Primaluna in collaborazione con Marco Marongiu.

L’iniziativa ha riscosso nuovamente successo: dalle 10.30 in avanti, sotto gli occhi vigili dei direttori di gara Fipav Mapelli e De Angelis, squadre di vecchia data e diverse new entry si sono date battaglia per alzare al cielo della Pieve l’ambito trofeo di questa seconda edizione.

Al termine della prima fase di gara, il girone A si è chiuso con “Carbone, birra e spigolate” in testa con cinque punti, davanti a “Phar Roma” (4 pt), “Kill’o” (2 pt) e “No Giova” (1 pt). Nel girone B, primo posto per “Polvara” (5 pt), secondo per “Bella domanda” (4 pt), terzo per “Le mine vaganti” (3 pt) e quarto per “I BOH!!!” (0 pt).

Dalle 14 in poi al via i quarti di finale. Nel primo match è servito il tie-break alle Mine vaganti per avere la meglio sui Premanesi del Phar Roma (10-11 10-9 6-11), nel secondo incontro hanno avuto vita facile i Bosisiesi del Carbone, birra e spigolate contro i Boh (15-6 15-6 i parziali). La terza partita ha visto il derby famigliare della famiglia Polvara, da una parte tutta la famiglia schierata al completo dei No Giova e dall’altra i Polvara, selezione mista formata dai finalisti della scorsa edizione, (15-7 16-8 i parziali in favore dei ragazzi in maglia blu dei Polvara); l’ultimo quarto ha invece premiato i Bella domanda, l’open misto del C.S Cortenova che ha superato i Kill’o con i parziali di 14-7 e 10-7.

Le semi-finali sono terminate entrambe al tie-break dimostrando quanto questa seconda edizione abbia alzato ulteriormente il livello rispetto allo scorso torneo. Nel primo incontro si sfidano i Polvara e le Mine vaganti, partono forte i ragazzi Valsassinesi indirizzando il match per poi subire una “batosta” nel secondo set, serve allora il tie-break ai blu per approdare alla finalissima, un tie-break al cardiopalma deciso infatti dalla realizzazione del punto decisivo, l’undicesimo appunto quando il tabellone segnava il risultato di 10 pari (12-15 15-5 10-11 i parziali).

Il secondo match imita quello precedente, partono alla grande i Bosisiesi per poi essere rimontati nel secondo set dai Bella domanda, nel tie-break però non c’è partita come recitano i parziali di (15-7 14-15 11-3). In finale dunque Polvara e Carbone, birra e spigolate, una finale “già scritta” secondo molti intenditori.

Nella finalina di consolazione i Bella domanda onorano al meglio un grande torneo avendo la meglio sulle Mine vaganti (19-25 22-25 i parziali): un match vivo, ricco di colpi di scena con le Mine vaganti sempre ad inseguire ma mai del tutto “fuori dall’incontro”. 3 delle prime 4 squadre classificate provengono dal girone B, dimostrando infatti quanto fosse equilibrato il “girone di ferro”.

Alle 18 tutti gli occhi dei presenti sono fissi sul parquet e gli spalti sono gremiti per la finalissima. Il primo set parte equilibrato, ma l’organizzazione tecnico-tattica dei Bosisiesi è pressoché perfetta: servizi tattici, monster-block e un centrale in formato di grazia indirizzano pian piano i primi 25, punto dopo punto gli “ospiti” scappano, un 19-25 meritato per ciò che si è visto sul parquet.

Nel secondo set reagiscono d’orgoglio i giovanissimi Valsassinesi dei Polvara, si tenta una mini fuga sul 5-0 con gli ospiti che nuovamente tornano in carreggiata, tutto da rifare. Il set scivola via punto a punto sino alla metà, qui Marco Mauri, centrale con una grande esperienza inizia a fare da sé, mura i super attacchi di Fazzini e Galhena e quando può esplode dei colpi paurosi, indifendibili per la difesa dei Polvara. Da una parte Farina, Valnegri e Mauri, dall’altra Fazzini e Galhena sotto la sapiente regia di Amati, si vedono attacchi impressionanti e monster block da paura, il tutto condito dalle ragazze che in campo non restano a guardare i loro colleghi. Colombo in palleggio inventa, Battilotti e Canali sono ovunque, dall’altra parte di rete Di Gregorio, Sala e Galli non mollano e Selva è la donna ovunque; il set continua con i Bosisiesi che mantengono sempre un discreto margine di vantaggio che si protrarrà appunto sino al termine della contesa, il 25-20 finale rispecchia ciò che si è visto in campo, un’organizzazione tecnico-tattica perfetta nei fondamentali che ha bloccato i numerosi tentativi dei giovanissimi “padroni di casa”.

Al termine del torneo premiazioni e ringraziamenti da parte di Nicolò Paroli, presidente dell’A.S.D Primaluna, che ha citato i ragazzi della squadra locale e Marco Marongiu per la collaborazione nell’organizzazione, il comune di Primaluna, tutti gli sportivi partecipanti, i tifosi, gli arbitri Marco De Angelis e Claudio Mapelli e gli sponsor. Il presidente ha poi concluso il suo intervento augurandosi di ritrovare tutti i presenti nella terza edizione del 2026.

Prime tre squadre classificate:

3) Bella Domanda: Luca Colombo, Riccardo Ciresa, Matteo Paroli, Carlotta Galperti, Francesca Simone e Silvia Sangalli

2) Polvara: Marco Marongiu, Riccardo Amati, Vihandu Galhena, Sara De Gregorio, Pietro Fazzini, Matilde Sala, Katia Panzero, Cristina Selva e Denise Galli

1) Carbone, Birra e Spigolate: Luca Valnegri, Marco Mauri, Luca Farina, Paola Colombo, Sara Battilotti e Eleonora Canali

Miglior giocatore del torneo: Marco Mauri (Carbone, Birra e Spigolate)

Miglior giocatrice del torneo: Denise Galli (Polvara)

Arbitri: Marco De Angelis di Dervio e Claudio Mapelli di Lecco

Segnapunti: Alessia Marongiu

Marco Marongiu