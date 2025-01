OGGI LA PESA VEGIA: IL PROGRAMMA DELLA “FESTA DELLE FESTE” BELLANESE

Data pubblicazione 5 Gennaio 2025

BELLANO – Dopo l’edizione segnata dal maltempo dello scorso anno, la Pesa Vegia di Bellano si prepara ad un ritorno in grande stile. L’appuntamento con la festa delle feste è, ovviamente, per il 5 gennaio, ma non mancheranno iniziative pensate per animare la vigilia e la festa finale nel weekend successivo l’evento principe fra le manifestazioni bellanesi.

Per quanto riguarda la giornata del 5 gennaio, che quest’anno cade di domenica, il programma prevede alle 9 l’apertura di Orrido Magic Christmas Lights e di …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS