SERVIZIO CIVILE, 31 POSTI CON LA PROVINCIA. CANDIDATURE ENTRO IL 18 FEBBRAIO

Data pubblicazione 7 Gennaio 2025

LECCO – Scade alle 14 di martedì 18 febbraio il termine per presentare la domanda per operatore volontario in progetti di Servizio civile universale relativi al bando ordinario 2024. L’orario di servizio è distribuito in 25 ore settimanali e 1.145 monte ore annuo, l’importo dell’assegno mensile ammonta a 507,30 euro, salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’Istat.

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando per la selezione di 61.166 operatori volontari che saranno avviati in servizio in 2.324 progetti, afferenti a 386 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia, e 1.383 operatori volontari che saranno avviati in servizio in 184 progetti, afferenti a 34 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero.