ACCOMPAGNAMENTI SOCIALI. UN NUOVO MEZZO IN VALLE GRAZIE AD AUSER

Data pubblicazione 11 Gennaio 2025

INTROBIO – Un nuovo mezzo per gli accompagnamenti sociali in Valsassina. Grazie ad Auser Lecco sul nostro territorio sarà presto in servizio un nuovo automezzo, acquistato grazie a sponsor e sostenitori, ed affidato ai volontari Auser per il trasporto di anziani non autonomi. Sabato 1 febbraio, alle 10.30, l’inaugurazione presso la casa di comunità di Introbio (località Sceregalli), interverranno le autorità e il presidente di Auser Leucum Odv Claudio Dossi. Il momento è aperto alla cittadinanza.