PERCHÈ I BAMBINI IMPARANO MEGLIO L’INGLESE DAI FILM CHE DAI LIBRI DI TESTO

Data pubblicazione 12 Gennaio 2025

Immaginate questa situazione: vostro figlio guarda con interesse un cartone animato in inglese e una settimana dopo usa inaspettatamente una frase che ha sentito lì. Vi suona familiare? Eppure, potrebbe impiegare settimane per imparare le stesse parole dal libro di testo senza particolare successo. Perché succede questo? La neuroscienza moderna rivela incredibili meccanismi del cervello dei bambini che spiegano questo fenomeno.

Come funziona la percezione linguistica nei bambini

Le recenti ricerche del Massachusetts Institute of Technology hanno rivoluzionato la nostra comprensione di come i bambini imparano le lingue straniere. Si scopre che il cervello dei bambini funziona come un sofisticato processore multimediale, elaborando simultaneamente suono, immagini, emozioni e contesto. Quando guardano film per imparare l’inglese, si attivano contemporaneamente diverse aree del cervello, creando una solida rete neurale.

“Quando un bambino guarda un film interessante in inglese, il suo cervello è letteralmente immerso in un flusso di informazioni utili”, spiega il professor John Gabriel, neurolinguista dell’Università di Stanford. “È completamente diverso dall’apprendimento meccanico delle parole da un libro di testo”.

La magia dell’apprendimento emotivo

Ricordate quanto facilmente si ricordano le canzoni dei cartoni animati preferiti? Non è un caso. I film per imparare inglese sono diventati uno strumento essenziale nell’educazione moderna proprio per questo motivo. Quando si guarda contenuto coinvolgente, il cervello del bambino produce un vero cocktail di “ormoni della felicità”:

Dopamina – responsabile del piacere e della motivazione. Serotonina – crea una sensazione di comfort. Endorfine – intensificano le emozioni positive.

Gli studi mostrano risultati sorprendenti: le informazioni ricevute in uno stato di elevazione emotiva vengono memorizzate 2,5 volte meglio rispetto a uno stato neutro. E le emozioni positive creano una motivazione aggiuntiva per l’apprendimento della lingua.

Il potere naturale del contesto

A differenza dei materiali didattici tradizionali, i film mostrano la lingua nel suo ambiente naturale. I ricercatori dell’Università di Oxford hanno condotto un interessante esperimento nel 2023: hanno scoperto che i bambini sono in grado di capire il significato fino al 30% delle parole sconosciute semplicemente dal contesto, anche senza conoscerne la traduzione.

“Immaginate di imparare la parola ‘scared’ (spaventato)”, racconta la dottoressa Emily Chen, ricercatrice principale del progetto. “Sul libro di testo è solo una parola con la traduzione. Ma in un film, il bambino vede un personaggio spaventato, sente la sua intonazione, osserva l’intera situazione. Quest’esperienza crea una comprensione molto più profonda”.

Immersione multisensoriale

Le ricerche attuali mostrano che durante la visione di un film viene coinvolto praticamente tutto il cervello del bambino:

La corteccia visiva elabora le immagini. I centri uditivi analizzano il parlato e la musica. I centri emotivi valutano la situazione. Le aree linguistiche lavorano con i pattern linguistici. I centri di cognizione sociale “leggono” la comunicazione non verbale.

Secondo l’Istituto di Studi Cognitivi di Barcellona, questo impatto complesso aumenta l’efficacia della memorizzazione del 65% rispetto ai metodi tradizionali.

Applicazione pratica delle scoperte scientifiche

Come utilizzare al meglio questi dati scientifici nella pratica? Gli esperti raccomandano il seguente approccio.

Iniziare con frammenti brevi (10-15 minuti):

È il tempo ottimale per la concentrazione;

Permette di rivedere più volte lo stesso episodio.

Utilizzare correttamente i sottotitoli:

Per principianti: prima nella lingua madre;

Per intermedi: in inglese;

Per avanzati: senza sottotitoli.

Organizzare un’interazione attiva:

Discutere quanto visto;

Ripetere le frasi preferite;

Recitare le scene preferite.

Benefici inaspettati

Le ricerche recenti hanno rivelato vantaggi aggiuntivi di questo approccio:

Miglioramento della pronuncia grazie all’imitazione dei madrelingua. Sviluppo delle capacità di comunicazione non verbale. Aumento della consapevolezza culturale. Formazione di un senso naturale della lingua.

Uno sguardo al futuro

Lo studio internazionale PISA ha mostrato risultati impressionanti: i bambini che guardano regolarmente film in inglese non solo ottengono risultati del 27% migliori nei test linguistici, ma mostrano anche una maggiore motivazione per l’apprendimento della lingua in generale.

“Siamo sulla soglia di una rivoluzione nell’educazione linguistica”, afferma il professor Gabriel. “I metodi tradizionali non spariranno, ma il loro ruolo cambierà significativamente. Il futuro è nell’approccio combinato, dove i contenuti d’intrattenimento giocano un ruolo chiave nell’apprendimento”.

Secondo i dati più recenti dell’Organizzazione Mondiale dell’Educazione, i paesi che utilizzano attivamente i contenuti multimediali nell’insegnamento delle lingue mostrano una crescita costante nel livello di conoscenza dell’inglese tra gli studenti delle scuole elementari.