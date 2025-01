SCI DI FONDO. IN VAL DI FIEMME BRONZO PER AKSEL ARTUSI, MARIA INVERNIZZI IN DIFFICOLTÀ

Data pubblicazione 11 Gennaio 2025

VAL DI FIEMME – Campionati Italiani Assoluti e Giovani in svolgimento in Val di Fiemme, sulle piste che nei giorni scorsi sono state teatro del Tour de Ski di Coppa del mondo e che vedranno nel prossimo inverno i migliori atleti al mondo sfidarsi per le medaglie olimpiche.

Oggi si è corsa la sprint in tecnica classica, sul duro percorso reso insidioso dalle condizioni ghiacciate della neve. Aksel Artusi, al rientro dopo i problemi di salute che lo hanno penalizzato in questo avvio di stagione, raggiunge il terzo gradino del podio e quindi medaglia di bronzo nella propria categoria, la U23 maschile. Risultato sicuramente positivo, ma che lascia parecchio amaro in bocca visto che nelle qualifiche era stato capace di un 7º posto assoluto e migliore U23.

Gara complicata invece per Maria Invernizzi, non a suo agio su questo difficile percorso: dopo il 23º tempo di qualifica, arriva anche la caduta nel proprio quarto di finale.

Per tutte le categorie domani una 10 km in tecnica libera, per quella che si annuncia una gara veramente dura.

RedSpo