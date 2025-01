ADDIO A GIANFRANCO MAGNI AMOS, IL “TUTTOFARE” DI INTROBIO

Data pubblicazione 13 Gennaio 2025

INTROBIO – Se n’è andato un personaggio introbiese molto conosciuto, Gianfranco Magni detto Amos.

Noto per mille motivi, anima del volontariato del paese, autentico “tuttofare” (se la cavava come elettricista, idraulico e quant’altro), instancabile nelle feste popolari, in cucina e ogni volta ce ne fosse bisogno.

Magni si è spento all’età di 81 anni; lascia la moglie Giuliana, i figli Antonio e Alberto e molti altri parenti. I funerali avranno luogo a Introbio martedì 14 alle 15 nella chiesa parrocchiale di Introbio.

RedInt