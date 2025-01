PASTURO: DANNI LIMITATI AL CAMINO NELL’INCENDIO DI IERI NOTTE

Data pubblicazione 15 Gennaio 2025

PASTURO – Tanto spavento ma danni limitati per le fiamme che, nella notte tra lunedì e martedì, sono divampate nella canna fumaria di una casa in via Pigazzi, a Pasturo.

In circa tre ore di intervento, i vigili del fuoco hanno infatti spento l’incendio, che avrebbe potuto portare a conseguenze ben peggiori: il fuoco infatti fortunatamente non ha raggiunto le componenti in legno della vecchia casa, restando circoscritto al camino.

La tempestiva azione dei pompieri, sul posto con autopompa e mezzo fuoristrada, ha permesso di far tirare un sospiro di sollievo ai due abitanti dell’abitazione, per i quali, visti i danni limitati, non si è resa necessaria l’evacuazione.

Le cause del rogo sono probabilmente riconducibili ad una mancata pulizia della canna fumaria.

RedCro