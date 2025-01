Data pubblicazione 15 Gennaio 2025

INTROBIO – Pochi ormai i posti ancora disponibili per gli spettacoli in programma nei prossimi giorni tra Introbio (18 e 19 gennaio), Primaluna (il 25) e ancora in replica il 1° febbraio a Pasturo a cura della compagnia dialettale Quei de l’Angiolii.

Titolo della rappresentazione: “Se l’è minga in obitori… alura n’dualè” di Samuele Magni.

Da segnalare che la stessa compagnia metterà in scena il divertente lavoro teatrale anche a Traona, il 15 febbraio prossimo.

RedCult