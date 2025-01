PATTO TERRITORIALE: JOB DAY DI PRESENTAZIONE DEL CORSO “SERVIZIO SALA E GESTIONE CLIENTE”

Data pubblicazione 16 Gennaio 2025

LECCO – Martedì 28 gennaio dalle 15 alle 17, presso Confcommercio Lecco, si terrà il Job Day di presentazione del corso gratuito professionalizzante ‘Servizio sala e gestione cliente‘ realizzato nell’ambito del progetto Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco, che vede la Provincia di Lecco capofila di un partenariato di 15 attori del territorio.

La partecipazione, libera e gratuita, è rivolta alle persone disoccupate alla ricerca di un nuovo impiego tramite un percorso professionalizzante per lavorare nel settore turismo/ristorazione. È possibile iscriversi compilando l’apposito modulo online .

Durante l’evento, oltre alla presentazione del corso professionalizzante e dei laboratori in cui si svolgeranno le attività formative, è prevista la testimonianza di imprenditori e lavoratori che spiegheranno le opportunità professionali del settore di riferimento. Al termine del percorso è previsto un tirocinio presso un’impresa lecchese operante nel comparto turismo/ristorazione.