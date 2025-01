VENDROGNO IN FESTA: ANGELINA NASCE IN UN VIOTTOLO DI COMASIRA

Data pubblicazione 17 Gennaio 2025

BELLANO – Fiocco rosa a Vendrogno, dove, in circostanze più uniche che rare, è nata Angelina. La piccola infatti ha ricevuto il suo benvenuto dal mondo in un viottolo di Comasira, in anticipo rispetto al termine della gravidanza e senza neanche lasciare il tempo a mamma e papà di raggiungere l’auto per dirigersi all’ospedale.

Con il sostegno telefonico degli operatori del 118, il padre e una passante si sono improvvisati ostetrici, permettendo alla neonata di nascere proprio nella piccola frazione bellanese. Sebbene la temperatura fosse sotto zero e la location poco confortevole, tutto pare essere filato liscio.

Nonostante ciò, all’arrivo dei soccorritori, mamma e figlia sono state trasportate all’ospedale Manzoni di Lecco in elicottero per i controlli del caso.