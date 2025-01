SCI, PROVE DA DIMENTICARE PER LE “NOSTRE” ROBERTA MELESI E ASJA ZENERE

Data pubblicazione 18 Gennaio 2025

BALLABIO/BARZIO – Nulla di fatto per le due sciatrici di punta del nostro territorio in un sabato di gennaio davvero da dimenticare: nelle prove cronometrate della discesa libera di Coppa del Mondo, la ballabiese Roberta Melesi si è classificata trentottesima a Cortina sulla mitica pista delle Tofane, accumulando ben 3”20 di distacco dalla prima (Sofia Goggia, alle spalle l’altra azzurra Federica Brignone).

> Ordine d’arrivo 2a prova DH femminile di Cdm a Cortina

Male anche la valsassinese di adozione Asja Zenere, uscita prima del tempo nel Supergigante di Coppa Europa programmato nella località austriaca di Zauchensee.

Prova di appello oggi in libera per Roberta Melesi in CdM: appuntamento alle 11, con diretta TV su Eurosport e Rai Due.

RedSpo