CALCIO, PARI E PATTA TRA LECCO E NOVARA: 1-1 AL RIGAMONTI-CEPPI

Data pubblicazione 17 Gennaio 2025

LECCO – Anticipo della 23ª giornata di Serie C al Rigamonti-Ceppi, dove la Calcio Lecco è disperatamente a caccia di punti in questo periodo molto negativo di campionato. Dall’altra parte il Novara, ottavo in classifica e in piena corsa per i playoff. Volpe si affida a Mendoza per affiancare Sipos in attacco, con Marrone che torna al centro della difesa a 3. Squadre in campo con qualche minuto di ritardo per un cambio dell’arbitro: problemi per Iacobellis, direttore designato per la gara, e fischietto a Alessandro Dallagà, che avrebbe dovuto operare come quarto uomo.

Passano dieci minuti e la gara si mette in discesa per i blucelesti, che passano in vantaggio grazie alla seconda rete stagionale di Kritta. Ma il Novara è in partita e bussa…