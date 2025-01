ANCORA ESCURSIONISTI IN DIFFICOLTÀ, STAVOLTA RECUPERATI IN GRIGNETTA

Data pubblicazione 19 Gennaio 2025

GRIGNA MERIDIONALE – Intervento nella serata di sabato 18 gennaio per i tecnici della Stazione di Lecco, XIX Delegazione Lariana del CNSAS-Corpo nazionale Soccorso Alpino e speleologico. L’attivazione da parte della centrale riguardava due persone in difficoltà sul Caminetto Pagani, in Grignetta. È partita subito una squadra di soccorritori, tra cui un sanitario del CNSAS, mentre un’altra, sempre con un sanitario, era a disposizione ai Piani dei Resinelli, in caso di necessità di supporto alle operazioni.

Ai Resinelli era presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco per eventuale supporto tecnico. Le due persone sono state raggiunte, messe in sicurezza e accompagnate lungo il sentiero attrezzato impervio fino a valle.

SULLO STESSO TEMA LEGGI ANCHE: