SFOLLATI IN TRE PER L’INCENDIO A CASARGO. NESSUN DANNO ALLE PERSONE

21 Gennaio 2025

CASARGO – Sono tre, tutte anziane, le persone sfollate ieri pomeriggio a causa dell’incendio di canna fumaria e porzione di tetto di una casa di Codesino – frazione di Casargo.

Un uomo, la moglie e una parente allettata sono stati messi in salvo dai Vigili del Fuoco, che hanno spento in circa due ore il rogo. Nonostante l’abitazione fosse stata invasa dal fumo, fortunatamente non si sono registrate conseguenze fisiche per i tre – ora ospitati da parenti. Relativi i danni interno, mentre sono andate a fuoco una porzione del tetto – non l’intelaiatura – e la canna fumaria.

Tutto da ricostruire, prima del ritorno a casa dei tre residenti.

