METEO. TEMPO INSTABILE, POSSIBILI PIOGGE DA MERCOLEDÌ

Data pubblicazione 21 Gennaio 2025

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un sistema depressionario tra il bacino del Mediterraneo e parte dell’Europa occidentale convoglia sulla regione correnti umide dai quadranti orientali. Fino alla mattina di martedì, deboli precipitazioni sparse. Quindi temporanea breve rimonta dell’alta pressione, seguita già dal pomeriggio di mercoledì e fino alla mattina di giovedì da nuova fase di debole instabilità con precipitazioni. Venerdì ancora alta pressione in espansione sulla Penisola Italiana, in probabile nuovo cedimento dal fine settimana.

Martedì 21 gennaio cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con ampie schiarite nel pomeriggio. In serata annuvolamenti sparsi per nubi basse con foschie in Pianura e nelle valli. Precipitazioni nella notte deboli sparse, dal mattino in esaurimento salvo residue occasionali. Limite neve attorno a 1400 metri circa. Temperature minime e massime stazionarie. In Pianura minime tra 4 e 6°C, massime tra 10 e 12°C. Zero termico intorno a 1500 metri. Venti in pianura deboli occidentali; in montagna deboli dai quadranti orientali e meridionali.

Mercoledì 22 gennaio nella prima parte della giornata cielo da velato a nuvoloso, con foschie e banchi di nebbia fino al primo mattino su parte della Pianura. Dalle ore centrali ulteriore aumento della nuvolosità fino a molto nuvoloso o coperto ovunque verso sera. Precipitazioni da metà mattina deboli sparse a partire da pavese, verso sera deboli diffuse. Limite neve variabile tra i 1000 e 1600 metri circa. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime intorno a 2°C, massime intorno a 6°C. Zero termico intorno a 1500 metri. Venti in pianura deboli variabili; in montagna deboli da ovest sudovest, oltre 1500 metri tendenti a moderati o forti.

Giovedì 23 gennaio cielo nella prima parte della giornata nuvoloso o molto nuvoloso. Quindi nuvolosità irregolare, con ampie schiarite sui settori occidentali. Precipitazioni nella prima parte della giornata deboli diffuse, quindi in esaurimento a partire da ovest. In serata residue sui settori orientali. Limite neve oltre 1500 metri circa. Temperature minime in aumento, massime in calo. Zero termico intorno a 2000 metri. Venti in pianura deboli occidentali; in montagna deboli o moderati da ovest sudovest, in rotazione dal pomeriggio da ovest nordovest.