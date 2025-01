SCI, COPPA DEL MONDO: BENE ZENERE NEL GIGANTE, DELUDE ROBERTA MELESI

Data pubblicazione 22 Gennaio 2025

PLAN DE CORONES (BZ) – Buonissima la prova della barziese di adozione

Asja Zenere in Coppa del Mondo nel Gigante di sci alpino. L’atleta, sulla pista di Kronplatz, si è piazzata al ventiquattresimo posto.

Dopo l’ottima discesa di Cortina di domenica scorsa con il quattordicesimo posto, ieri invece Roberta Melesi non è andata a punti nel gigante. La ballabiese è rimasta fuori dalla seconda manche, con il quarantaduesimo tempo nella prima a 3”52 dalla più veloce, Federica Brignone.

Zenere nella prima manche ha fatto registrare il ventesimo tempo con un ritardo di 2”33 dalla prima, Federica Brignone. Nella seconda qualche difficoltà che le sono costate quattro posizioni nella classifica finale, mettendo a referto il ventiquattresimo posto. È stata comunque la terza delle italiane, dopo Lara Della Mea (undicesima) e Ilaria Ghisalberti (ventitreesima).

Niente da fare invece per Roberta Melesi. La ballabiese pareva in recupero dopo un brutto periodo, ma a Kronplatz non ha superato la prima manche.

Ottima Linda Amidei. La portacolori toscana dello Sci Club Lecco si è aggiudicata infatti i due slalom Fis disputati in Val Palot. Lunedì ha distanziato di 1”06 la svizzera Maion Caloz. Nel secondo slalom di ieri, Amidei ha fatto ancora meglio: la prima delle avversarie, Angelica Bettoni, ha accusato infatti un distacco di 1”34.

Anche Diego Bucciardini ha vinto uno primo slalom. Il toscano dello Sci Club Lecco ha rifilato un distacco di 1”34 al secondo, Simone Da Prada. Nel supergigante a Cortina per il Gran Premio Italia infine, da segnalare il terzo gradino del podio nella classifica del Gran Premio Giovani per il moggese Luca Ruffinoni (tredicesimo nella generale, a 2”17 dal primo).