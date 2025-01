BALISIO, IL SEMAFORO DELLA DISCORDIA: ANCORA CODE A PARTIRE DA PASTURO

Data pubblicazione 24 Gennaio 2025

BALLABIO – Ora di punta e storia che si ripete: che sia in salita o in discesa, il semaforo di Balisio continua a scontentare centinaia di automobilisti che, passando per l’unica via che collega Ballabio col centro Valsassina, sono obbligati a passare diversi minuti extra tra la coda di vetture.

Così anche oggi, con le foto giunte in redazione intorno alle 16 che ci segnalano un traffico intenso che parte dall’inizio della “Folla”, allungandosi ulteriormente in direzione Pasturo. Da sottolineare anche l’assenza dei movieri, che erano stati “promessi” nelle scorse settimane.

Situazione parzialmente rientrata alle 17, ma insomma, portate pazienza voi che partite…