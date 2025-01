BOBBIO, AL RIFUGIO “RATTI-CASSIN” ANCHE L’INFLUENCER ALESSIA LANZA

Data pubblicazione 24 Gennaio 2025

PIANI DI BOBBIO – Il richiamo dei Piani di Bobbio e del Rifugio Ratti Cassin, storica attività simbolo della località montana barziese, è irrinunciabile in queste giornate invernali baciate dal sole. Dopo la sorpresa di Marco Mengoni al rifugio, che si è goduto un pranzo in compagnia nella località montana, nella giornata di oggi è giunta a Bobbio la nota influencer Alessia Lanza.

Con 4,5 milioni di follower su Tiktok e 2 milioni su Instagram, la creator torinese classe 2000 è diventata una figura di riferimento per tanti coetanei, che, presenti in molti al rifugio, non hanno lesinato una foto con la giovane.

La giovane ha dato un indizio ai suoi followers nelle stories di Instagram, dove ha postato un’immagine in cui è raffigurata mentre sta preparando uno zaino, con abiti da montagna: Lanza sfrutterà sicuramente i servizi offerti dagli impianti di Bobbio ed esplorerà la località valsassinese.